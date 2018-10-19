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Казахстан призвал к консолидации безъядерных зон

Политика

Казахстан готов организовать первую встречу лидеров стран всех существующих безъядерных зон

Астана, 19 октября 2018, 15:10 — REGNUM  Безъядерные зоны могут добиться больших успехов в случае тесного и эффективного взаимодействия друг с другом, что будет способствовать росту их политического веса и авторитета в вопросе разоружения, заявил заместитель министра иностранных дел Казахстана Ержан Ашикбаев, сообщили 19 октября в пресс-службе главы государства.

Дипломат отметил, что Казахстан готов организовать первую встречу лидеров стран всех существующих безъядерных зон. Участники обсудят совместные шаги по усилению взаимодействия между зонами.

18 октября в Нью-Йорке прошел форум по обсуждению ядерных вопросов, организованный постоянным представительством Казахстана при ООН совместно с управлением ООН по разоружению.

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Ядерное оружие
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