Работай, молись и держись: «полезные» советы народу от чиновников

Москва, , 15:06 — REGNUM Редакция ИА REGNUM продолжает вспоминать различные «полезные» советы и ставшие крылатыми фразы российских чиновников. Ранее ИА REGNUM рассказало, как чиновники из разных регионов советовали народу правильно составлять свой рацион питания и какие из этих советов вызвали наибольшее возмущение жителей России. Сегодня всё внимание на то, какие ещё «умные мысли» рождались в головах представителей власти.

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Скинуться всем миром

На днях заместитель министра строительства Красноярского края Евгений Ганчуков предложил обманутым дольщикам самим скинуться на достройку многоэтажки, а чтобы найти деньги — по дешёвке распродать свои квартиры.

«Жизнь не замыкается на каких-то там деньгах, 200 тысяч или 300, или на квартире», — заявил Ганчуков.

На вопрос, готов ли он сам купить недостроенную квартиру, чиновник ответил, что ему «есть, где жить».

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Министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова в феврале 2017 года предложила новосибирцам оплатить строительство новых станций метрополитена.

«Один из вариантов — это включение инвестиционной составляющей в тариф. Но тогда мы все с вами, жители Новосибирска, должны обсудить и сказать: да, мы готовы платить два или три рубля в тарифе, но мы знаем, что у нас в таком-то году будет такая станция, в другом — такая», — сказала тогда Молчанова, подчеркнув, что только за счёт государственных денег это сделать невозможно.

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Побольше работать

Осенью 2014 года в Малой Вишере погорельцы перекрыли дорогу перед кортежем тогда ещё губернатора Новгородской области Сергея Митина. Митин отчитал собравшихся и предложил им больше работать и зарабатывать.

«Я бы вам, парням, посоветовал побольше работать и зарабатывать деньги, а не болтаться по сомнительным всяким местам», — заявил он, указав некоторым молодым людям на то, что ему не нравится их поведение.

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Прокалывать колёса

В августе 2017 года тогда ещё глава Красноярского края Виктор Толоконский предложил прокалывать колёса водителям-нарушителям, проезжающим по Коммунальному мосту, на котором велись ремонтные работы.

«Стоял бы, колеса колол бы всем этим. Работягу поставьте», — заявил Толоконский

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Поставить свечку

В январе 2015 года городским дорожным службам Омска пришлось устранять последствия сильных снегопадов. Отчитываясь о проделанной работе на пресс-конференции, на тот момент мэр города Вячеслав Двораковский пообещал сходить в церковь и поставить свечку, чтобы снег больше не падал.

«Еще недельку мы вот таким усиленным составом поработаем, сейчас погода позволяет, и основные проблемы будут решены. Мы будем самые сложные — межквартальные — проезды очищать, ну и сходим в церковь, поставим свечку, чтобы больше снег не падал», — заявил он.

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А в Новосибирске фразу мэра Анатолия Локтя, которую он произнёс в январе 2017 года, комментируя уборку снега в городе, о том, что «само растает — это значит, что нас всех затопит», горожане интерпретировали в «зачем чистить, если само растает».

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Не бузотёрить

А фраза, которую экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев произнёс, когда отчитывался перед президентом РФ Владимиром Путиным после трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня», и вовсе стала крылатой.

Тулеев, комментируя реакцию людей на происходящие события, дословно сказал: «Это вообще не родственники погибших, это вообще, ну, те, кто постоянно бузотёрит».

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Позже в социальных сетях и менеджерах даже появились соответствующие страницы «Бузотёры и вороньё». Как описывают свой канал в Телеграмме его создатели — «Каркаем и бузотёрим на всю Сибирь».

У мэра Новосибирска Анатолия Локтя тоже теперь есть своя крылатая фраза — он в своём выступлении на церемонии награждения победителей «Народной премии НГС» 21 мая 2018 года сравнил Новосибирский городской сайт с кокаином.

«НГС — это кофеин, это кокаин, это стимулятор жизни. Когда я читаю комментарии про себя, у меня выделяются литры адреналина, у меня закипает кровь, и я думаю — как я люблю НГС», — заявил Анатолий Локоть.

Это сравнение ему припоминают до сих пор.

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Уметь радоваться и быть благодарными

А вот глава Бурятии Алексей Цыденов умилил своим восхищением отходами жизнедеятельности мамонта.

«Памятник отходам жизнедеятельности мамонта запомнится точно на всю жизнь. Можно всех сюда везти — никто это не забудет никогда», — поделился впечатлениями Цыденов, который 23 августа побывал на открытии аллеи «Легенды Северного Байкала».

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Ну и, конечно, все помнят совет российского премьера Дмитрия Медведева держаться, даже тогда, когда нет денег.

«Просто денег нет сейчас. Найдём деньги — сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья», — сказал председатель правительства РФ во время визита в Крым в мае 2016 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Секунды в истории: «Денег нет, но вы держитесь здесь»