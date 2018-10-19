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Не хватает на конфеты: депутатам Екатеринбурга могут увеличить компенсации

Политика

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Не хватает на конфеты: депутатам Екатеринбурга могут увеличить компенсации
Цитата из м/ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США
Инфантильный властолюбец

Екатеринбург, 19 октября 2018, 15:05 — REGNUM  Депутатам думы Екатеринбурга могут увеличить размеры компенсаций на осуществление своей деятельности. С таким предложением выступает спикер думы Игорь Володин, пишут местные СМИ.

Отметим, 25 июня 2013 года гордума утвердила положение «О компенсации расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности, депутатам Екатеринбургской городской думы». Согласно ему, депутаты получают компенсации на свою деятельность. Деньги выдают каждый месяц. А не реже раза в полугодие депутаты отчитываются о том, на что их потратили. При этом документально подтверждать расходы не нужно.

Размер компенсации планируют поднять с 60 тыс. рублей до 80 тыс. Это, как предполагают в гордуме, даст депутатам возможность тратить больше денег на мероприятия, связанные с их депутатской работой. В частности, речь идёт о проведении мероприятий, в том числе благотворительных.

Отметим, пока это лишь предложение. Нет даже проекта нормативного акта. Но не исключено, что в ближайшее время соответствующие поправки будут подготовлены и вынесены на суд депутатов.

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Политическая жизнь Урала
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