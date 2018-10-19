Пятница, 19 Октября 2018 года
15:50:17 МСК

«Курт Волкер был представителем сенатора Джона Маккейна, а не Госдепа США»

Политика

Спецпредставитель Госдепа США «потерялся» после смерти главного американского русофоба?

«Курт Волкер был представителем сенатора Джона Маккейна, а не Госдепа США»
U.S. Embassy Kyiv Ukraine
Курт Волкер

Москва, 19 октября 2018, 15:07 — REGNUM  Очевидно, что США решили упростить ситуацию на Украине, считает директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. Об этом он заявил в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера, пообещавшего ужесточение антироссийских санкций.

«Очевидно, что США решили упросить ситуацию, — сказал Коновалов. — Курт Волкер, присутствуя на Украине уже давным-давно, на самом деле никогда не являлся представителем Государственного департамента США. Он был представителем самого знаменитого русофоба сенатора Джона Маккейна. Он работал в его институте. Маккейн всегда управлял Волкером. Сейчас его нет, и Волкер немного потерялся и запутался. Но он нашёл себя. Раньше у него было дуалистическое восприятие мира, но зато теперь — госдеповское: все просто — Украине даём оружие. Наконец-то он определился».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Курта Волкера, власти США планируют ужесточать антироссийские санкции, связанные с конфликтом в Донбассе, каждые несколько месяцев.

«Мы стараемся увеличить давление, которое мы оказываем на Россию, чтобы вынудить её вести переговоры об урегулировании, — сказал Волкер. — Вы увидите вступление в силу дополнительных санкций каждый месяц или два или около того».

Читайте ранее в этом сюжете: Волкер: Антироссийские санкции будут ужесточатся каждые несколько месяцев

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Донбассе
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить