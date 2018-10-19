Дороги Московского патриархата и Святого престола стали обходить Киев

Станислав Стремидловский, , 15:40 — REGNUM

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев) посетил Рим, где произнес речь на пленарной сессии XV Генеральной ассамблеи Синода епископов Католической церкви, посвященной молодежи.

В ходе своего выступления глава ОВЦС, в частности, отметил, что «воспитание молодежи в христианском духе — это один из проектов, который мы, православные, готовы осуществлять совместно с католиками. Такой опыт у нас уже имеется. Хотел бы в данной связи с удовлетворением отметить совместный проект «Летних институтов», осуществляемый в сотрудничестве между РПЦ и Святым престолом с 2015 года. Ежегодно группа молодых священников и студентов Папских университетов посещает Россию, чтобы глубже познакомиться с историей, традициями и современной жизнью Русской православной церкви. В свою очередь, группа молодых представителей Московского патриархата направляется в Рим, чтобы посетить Ватикан, общехристианские святыни и лучше узнать Римско-католическую церковь». Традиционно прозвучали и ссылки на Совместное заявление, подписанное папой Римским Франциском и патриархом Московским и всея Руси Кириллом в феврале 2016 года в Гаване.

Впрочем, со времени Гаваны утекло много воды. Надежды на то, что разожженная тогда свеча православно-католического диалога будет гореть ярко и ровным пламенем, не сказать, чтобы оправдались. В том же 2016 году Московский патриархат вступил в конфликтную фазу с Константинопольским патриархатом, что тогда проявилось в бойкоте РПЦ проводимого по инициативе Фанара на Крите летом Всеправославного совещания. Последующие месяцы были потрачены на вялотекущие обмены ударами, пока в сентябре сего года Константинопольский патриархат не перешел в резкое наступление на Украине. Все это время Святой престол вел себя корректно по отношению к Русской православной церкви, подчеркивая, с одной стороны, что внутренние разногласия между православными Церквями он не комментирует, но, с другой стороны, давая понять, что его симпатии не распространяются на непризнанные украинские Церкви, а в случае с попытками вмешательства светских властей в Киеве в церковные дела Ватикан открыто выступал в поддержку канонической Украинской православной церкви Московского патриархата и РПЦ.

Определенные проблемы были и есть с униатами. Но таковы особенности Украинской греко-католической церкви, что ее этнофилетизм зачастую выходит на первый план, подавляя глобальное восприятие мира, свойственное Святому престолу. В частности, это проявилось в том, что иерархи УГКЦ критиковали даже самого папу Франциска и Ватикан за «сближение» с Московским патриархатом во время встречи в Гаване и после. Поэтому когда иные российские православные и околоправославные ресурсы как тогда, так и сейчас обвиняли униатов в интригах, связанных с процессом создания Единой поместной православной церкви (ЕППЦ) на Украине, частично правда в том была, хотя среди украинских греко-католиков хватает и тех, кто настороженно относится к перспективе появления ЕППЦ. Перебором звучат раздающиеся в том числе сегодня обвинения в адрес Ватикана в том, что будто бы это он стоит за Фанаром и униатами, учитывая, что чуть ли не единственной аргументацией являются напоминания о событиях далекой Брестской унии.

Нельзя не признать в то же время, что основания «ревнителям» давали некоторые заявления высших иерархов РПЦ, в которых активно развивалась тема как Брестской унии, так и Ферраро-Флорентийского собора. Эта актуализация глубокой истории и попытки переложить ее на современность выглядела чрезмерной и мало имеющей отношение к действительности. Но в любом случае сегодня, когда Московскому патриархату нужно искать союзников среди заграничных Церквей и не только православных, позиция Святого престола имеет свой вес и значение. Поэтому украинский сюжет в ходе нынешнего пребывания в Риме митрополита Илариона оказывается одним из основным. О нем он говорил вчера, 18 октября, с председателем Папского совета по содействию христианскому единству кардиналом Куртом Кохом.

Как сообщает Служба коммуникации ОВЦС, «митрополит Иларион ознакомил кардинала Коха с решениями Священного синода Русской православной церкви, принятыми на заседании в Минске 15 октября в связи с неканоническими действиями Константинопольского патриархата на Украине. Владыка подробно изложил позицию Московского патриархата по данному вопросу и передал кардиналу текст заявления Священного синода». Сегодня, 19 октября, председатель ОВЦС намерен переговорить по этому же поводу с папой Франциском. «Мы не ожидаем, что папа будет вмешиваться в эту ситуацию, как-то пытаться ее разруливать, но я проинформирую его о решении, принятом нашим синодом», — пояснил владыка корреспонденту ТАСС. Однако есть, правда, один нюанс, который бросается в глаза наблюдателям, знакомым с ватиканским протоколом и «табелем о рангах».

Как главе «министерства иностранных дел» РПЦ митрополиту Илариону было бы естественным и логичным первым поставить в известность государственный секретариат Святого престола, мимо которого такие вещи никогда не проходят. Однако владыка — что и отмечено в сообщении Службы коммуникации ОВЦС — обратился к руководителю Папского совета по содействию христианскому единству. Дело в том, что статус советов по субординации ниже статуса конгрегаций, не говоря уже о самом госсекретариате. Это вроде бы аппаратные мелочи, обычно интересующие разве что приверед, но в нынешней сложной ситуации, когда по украинскому вопросу в адрес Ватикана наговорено было много чего, они тоже имеют значение. Хотя главным остается, конечно, концептуальное содержание послания, каковое митрополит Иларион уполномочен передать понтифику от имени РПЦ. Но на восприятие этого послания со стороны профильных ведомств Святого престола будут влиять в том числе и «аппаратные мелочи».