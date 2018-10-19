В Турции пройдет четырехсторонний саммит по Сирии

Анкара, , 15:00 — REGNUM Официальные лица Турции заявили, что в октябре 2018 года в Стамбуле пройдет саммит лидеров Турции, Франции, Германии и России по вопросу мирного урегулирования конфликта в Сирии, сообщает 19 Al Arabia.

Ранее в сентября Москва и Анкара договорились о создании демилитаризованной области в сирийской провинции Идлиб с целью предотвращения избыточных смертей среди мирного населения.

Напомним, усилиями России, Турции и Ирана стал возможен прогресс в решении сирийского кризиса. Стороны смогли создать условия для прекращения огня и вывода из конфликта наиболее умеренных группировок боевиков.

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