В Ингушетии почистили ряды руководящего состава МВД

Магас, , 14:57 — REGNUM В министерстве внутренних дел по Республике Ингушетия произошли кадровые изменения. Назначен ряд руководителей высшего звена. Так, исполнение обязанностей заместителя министра МВД — начальника полиции возложено на полковника полиции Алишера Боротова, сообщили ИА REGNUM 19 октября в пресс-службе полицейского ведомства. Ранее эту должность занимал полковник Рашид Хидиров.

Еще одна должность заместителя досталась Курейшу Сапралиеву. Он будет исполнять обязанности заместителя начальника полиции по охране общественного порядка.

Кроме того, назначен новый начальник отдела МВД России по городу Назрань Ноха Цечоев. Ранее руководивший отделом полковник полиции Урусхан Бисаев освобожден от этой должности.

В официальном сообщении ведомства причины кадровых перемен не комментируются.