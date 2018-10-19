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В Казахстане упростили правила приватизации жилья для сотрудников МВД

Политика

Ранее данным правом могли воспользоваться только уволенные сотрудники МВД с выслугой в 20 лет

Астана, 19 октября 2018, 14:53 — REGNUM  Сотрудники МВД Казахстана могут безвозмездно приватизировать жилье из государственного жилищного фонда при выслуге в 20 лет, сообщает 19 октября издание Zakon. kz со ссылкой на соответствующее постановление правительства Казахстана.

Ранее данным правом могли воспользоваться уволенные сотрудники МВД с выслугой в 20 лет, а также сотрудники со стажем десять и более лет, содержащие детей-инвалидов, за исключением уволенных по отрицательным мотивам.

Кроме того, при смерти пенсионера органов внутренних дел, который мог приватизировать жилье, право приватизации переходит наследникам. Ранее наследники могли приватизировать государственное жилье только в случае смерти полицейского при исполнении.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября президент Казахстана выступил с обращением к народу, в ходе которого поручил провести глубокую реформу МВД.

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Политическая жизнь Казахстана
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