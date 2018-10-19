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В Костромской области объединят 2 муниципалитета

Политика

Местные власти объясняют решение «малочисленностью населения и недостаточной финансовой обеспеченностью» Суховерховского поселения

Кострома, 19 октября 2018, 14:38 — REGNUM  В Костромской области Суховерховское сельское поселение войдет в состав Кологрива, сообщает областная Дума. Местные чиновники утверждают, что это повысит «качество работы власти на местах и улучшит социально-экономическое положение в поселениях и районах».

Объединение двух муниципалитетов объясняется «малочисленностью населения и недостаточной финансовой обеспеченностью Суховерховского поселения». В нем живут около 300 человек, дотационность местного бюджета составляет 67%. В пресс-службе областной Думы отмечают, что 30% расходов местного бюджета идет на содержание аппарата управления и бухгалтерии. После объединения эти средства будут расходоваться на улучшение социальной инфраструктуры поселения.

ИА REGNUM напоминает, что объединение муниципальных образований проходит в регионе с 2012 года. Так, по сравнению с 2004 годом, число муниципалитетов снизилось с 303 до 160, 119 из которых — сельские поселения

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Реформа местного самоуправления
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