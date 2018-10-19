Из «Газпрома» в мэрию: как финалист «Лидеров России» ушёл во власть

Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 14:36 — REGNUM Первый конкурс «Лидеры России» кардинально изменил сферу деятельности финалиста Алексея Горпинченко. Вчерашний заместитель начальника управления аварийно-восстановительных работ ООО «Газпром добыча Уренгой» стал заместителем главы администрации города Новый Уренгой по экономике.

Участие в первом конкурсе управленцев было для Алексея Горпинченко проверкой собственных сил. На конкурс он пришёл подготовленным: является лауреатом проекта «Губернаторская сотня ЯНАО» и программы «Кадровый резерв — профессиональная команда страны» по ЯНАО. Считался одним из перспективных менеджеров «Газпрома». Прошёл обучение в школе резерва кадров корпорации в отраслевом научно-исследовательском учебно-тренажёрном центре. И вот, очередной кадровый конкурс.

«Было желание получить стороннюю оценку компетенции, понять предел возможностей. Конкурс выявил как сильные стороны для меня, так и слабые, которые надо подтянуть. Думается, что многие участники, как и я, получили от конкурса больше, чем ожидали. Предполагал, что будет интересно. Оказалось очень насыщенно в плане общения и обучения. Для меня «Лидеры России» — это появление команды единомышленников, товарищей, с которыми мы проходим сейчас учёбу в РАНХиГС по программе «Кадрового управленческого резерва». Программа разноплановая, включает науку, экономику, бизнес. Современный управленец должен быть человеком разносторонним. И главное, что дал конкурс — контакт с профессионалами государственного уровня», — пояснил мотивацию участия в «Лидерах России» Алексей Горпинченко.

Повезло заместителю мэра Нового Уренгоя и с наставником — с бывшим губернатором ЯНАО, нынешним министром природных ресурсов и экологии Дмитрием Кобылкиным. Ямал со строительством Северного широтного хода ждёт вторая волна освоения. Новый Уренгой — «газовая столица», ключевой город для экономики арктического региона. И масштабный федеральный проект нуждается в грамотных управленцах на местах.

В интервью с Алексеем Горпинченко затронули тему недовольства некоторых конкурсантов системой отбора финалистов «Лидеров России».

«Лично у меня к системе экспертной оценки участников не возникло претензий. Считаю её адекватной. Этапы были нивелированы, обезличены. Возмущение шло от людей, которые не вышли в финал. Отбор был довольно жёстким. Для решения предлагались сложные кейсы, и нужно было в сжатые сроки приложить не только знания, но и применить лидерские качества, уметь повести за собой. Представьте, что из почти 200 тысяч участников вышли в финал 100. Конкуренция, безусловно, была высокой», — признал вице-мэр Нового Уренгоя.

Переход Алексея Горпинченко после участия в «Лидерах России» из менеджеров «Газпрома» в муниципальное управление стал неожиданностью.

«Меня удивило, что ребята — успешные в бизнесе готовы идти на службу государственную и муниципальную. При этом они настроены работать в интересах людей, готовы менять жизнь к лучшему. Уверен, таких перспективных и болеющих за Россию людей должно быть как можно больше и им нужно доверять важные позиции во власти», — прокомментировал назначение Алексея Горпинченко вице-мэром Нового Уренгоя Дмитрий Кобылкин.

Сам же финалист первого конкурса «Лидеров России» считает, что обязан привнести в управление городом новое, сохранив лучшие наработки коллег. И его учёба в РАНХиГС помогает найти лучшие решения для роста социально-экономических показателей муниципалитета и региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 10 октября стартовал второй конкурс «Лидеры России». Приём заявок на участие в состязании управленцев продлится до 24 октября. Первый конкурс «Лидеры России» стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018-го. Организатором конкурса является Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей», учрежденная указом президента России Владимира Путина.

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