В Ингушетию прибудут эксперты из администрации президента РФ

Ставрополь, , 14:34 — REGNUM В Ингушетию будет направлена группа экспертов администрации президента РФ. Сотрудники контрольного управления проверят данные о коррупции, изложенные в письме митингующих по вопросу границы с Чечней. Об этом сообщил ТАСС полномочный представитель президента России в СКФО Александр Матовников.

По его словам, во время встречи с активистами протестного митинга они передали ему «так называемый коррупционный пакет». В нем названы «примеры воровства, нарушений представителями исполнительной власти». Все эти факты будут проверены, отметил Матовников.

Кроме того, он подчеркнул, что Юнус-Бек Евкуров был избран на новый срок главой Ингушетии 9 сентября, у него, как у любого другого руководителя, могут быть ошибки, но «разумные пожелания людей услышали и зафиксировали».

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября представители оргкомитета митинга против установленной административной границы между Ингушетией и Чечней встречались с полпредом президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александром Матовниковым и главой управления президента РФ по внутренней политике Андреем Яриным.

Кроме вопроса о границе были подняты вопрос о проблеме Пригородного района, высокой безработице и «запредельном уровне коррупции». Делегаты передали для Владимира Путина письмо, в котором изложили свои претензии к власти Ингушетии.