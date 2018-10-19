Трамп разрывается на куски. Сможет ли он «позаботиться» обо всём?

Иван Кузнецов, , 19:24 — REGNUM

Агит-реклама, распространяемая противниками хозяина Белого дома, гласит: «отдавая голос республиканцам — отдаёшь его Трампу». Точно такой же лозунг могли бы использовать и сторонники президента и Республиканской партии. За последние полтора года верховному главнокомандующему Соединенных Штатов удалось превратить свою партию из иллюстрации к басне «Лебедь, Рак и Щука» в сплоченную и дисциплинированную организацию, строго следующую его указаниям.

Те американцы, которые привели Трампа в Овальный кабинет своими голосами, своими деньгами и своим влиянием — рабочие, промышленники и политики — теперь получили подтверждение своего выбора, выраженное в громких победах Трампа и верных ему республиканцев. Но каждая такая победа почти полностью приватизируется президентом в медиа-пространстве вне зависимости от того, как много людей реально принимали участие в каждом конкретном случае принятия реформы, успешных переговоров или противодействия стихийным бедствиям.

Теперь же, в преддверии выборов в Конгресс, Трампу приходится столкнуться с обратной стороной его монополии на внимание и любовь американских консерваторов. Теперь президенту лично приходиться рекламировать каждого республиканского кандидата в Конгресс, так как лишь его фигура имеет достаточный вес.

Именно поэтому в последнее время 72-летний Трамп проводит один за одним масштабные митинги в разных уголках страны. Четыре раза в неделю глава Белого дома выходит в центр битком забитых стадионов, чтобы рассказать многотысячной толпе и миллионам телезрителей о своих успехах, о вновь великой Америке, а также, и это самое главное, о том, за кого он предлагает голосовать 6 ноября.

Но этим предвыборную агитацию американскому президенту ограничить никак нельзя — слишком многое поставлено на карту. И он превращает в грандиозное театрализованное представление каждую возможность показаться на публике с кем-то из нуждающихся в рекламе республиканцев или со знаменитостью, способной привлечь к Вашингтону внимание менее политизированных групп населения.

Так, он собирает в Белом доме известнейших музыкантов консервативного толка, чтобы в их присутствии и под их аплодисменты подписать новый закон о лицензировании музыки и «справедливом» вознаграждении музыкантов за распространение их произведений через онлайн-сервисы.

Позже он встречается с чрезвычайно известным рэпером Канье Уэстом, который в создавшей сотни заголовков речи намекнул, что образ Трампа заменил ему образ отца, которого он был лишён в детстве, а также что ставшая символом эпохи Трампа красная бейсболка с надписью «сделай Америку снова великой» для него «всё равно что плащ Супермена»… Эта встреча и эта речь, балансирующая на грани абсурда, глубоко затронула не только мир «серьезных новостей», но и часто остающийся вне политики мир гламура, ведь Канье женат на неувядающей звезде реалити-ТВ Ким Кардашян, а там недалёко и до ее бывшей мачехи и по совместительству иконы ЛГБТК-движения Кейтлин Дженнер…

Однако всё не может идти по плану даже у президента супердержавы: один неприятный сюрприз преподнесла погода, другой — верный соратник Трампа и посол США в ООН Никки Хэйли.

Тропический шторм у берегов Флориды нежданно превратился в один из самых мощных ураганов в истории США и обрушился на территорию, известную как «Флоридская ручка от сковороды». Спустя несколько дней после того, как ураганные ветра уничтожили значительную часть сельскохозяйственных угодий и сельских поселений, президент посетил место происшествия, выразил свою поддержку вовремя эвакуированному, но пронёсшему значительный материальный ущерб населению, наилучшим образом отрекомендовал руководство штата и выразил уверенность в том, что «великий народ ручки от сковороды силён и стоек» и перенесёт тяготы с достоинством. А федеральное правительство тем временем поможет дополнительными средствами.

Что касается Никки Хэйли, то она заявила о скорой отставке. Она планирует остаться на посту до конца года, но не дольше. И первичное заявление, и последующее совместное с Трампом выступление Хэйли, транслированное из Овального кабинета, были пронизаны доброжелательностью и духом поддержки курса президента, а сам глава государства сказал, что давно знал про намерения своего представителя в ООН и полностью ее поддерживает во всех ее начинаниях… И все же, несмотря на всю эту внешнюю идиллию, остаётся неясным, что заставило Хэйли заявить о своём решении, а значит, и обнажить определённую слабость команды Трампа, именно сейчас, незадолго до выборов…

Другой неприятностью, приключившейся с президентом США, стало исчезновение в Турции американского журналиста и подданного Саудовской Аравии Джамаля Хашогги. В начале октября Хашогги зашел в консульство своего родного королевства в Стамбуле, и больше его никто не видел. Сначала турецкие СМИ, а потом и турецкие власти заявили о том, что он был убит на территории консульства саудовскими агентами.

Первое время Трамп пытался игнорировать эту тему как потенциально опасную для американо-саудовских отношений. Но когда поднятая «Вашингтон пост», на которую работал Хашогги, информационная волна стала слишком сильна, а ясности в деле не прибавилось, президент всё же проявил живой интерес к данному делу и отправил в Эр-Рияд и Анкару госсекретаря Помпео с заданием разобраться и дать точный ответ.

Сам же Трамп в это время продолжил свой безостановочный предвыборный марафон… в ходе которого, видимо, переутомление взяло своё, и Трамп начал… говорить неприкрашенную правду.

Так, в ответ на вопрос о том, как Америка ответит, если саудовская королевская семья всё же причастна к исчезновению и возможному убийству Хашогги, «лидер свободного мира», не смутившись, ответил, что ответ, конечно же, будет жестким, но таким, который не навредит размещённому Саудовской Аравией 110-миллиардному заказу на американское оружие. Таким образом Трамп де-факто признал, что ему вовсе несвойственно, что США нуждается в своём главном союзнике на Ближнем Востоке не меньше, чем саудиты нуждаются в Штатах.

Выступая перед журналистами по совершенно другому поводу, Трамп прямо и без экивоков ответил на вопрос о Южной Корее, якобы планирующей снять санкции с КНДР: «они не делают ничего без нашего разрешения»…

И наконец, после вопроса о том, беспокоит ли его возможность, что Китай и Индия будут покупать у Ирана нефть, игнорируя американские санкции, президент США, недавно публично отказавшийся от риторики мирового господства на Генеральной Ассамблее ООН, ответил: «мы об этом позаботимся»…

Сможет ли Трамп «позаботиться» о суверенных решениях сильнейших держав мира, напрямую зависит от того, как хорошо он позаботится о выборах 6 ноября. Весь мир в ожидании, а американское политическое «болото» (как называл его раньше сам Трамп) кипит, больше напоминая адский котёл.

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