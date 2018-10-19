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Назарбаев и Юнкер обсудили сотрудничество ЕАЭС и ЕС

Политика

19 октября в Брюсселе проходит XII Саммит форума «Азия — Европа»

Брюссель, 19 октября 2018, 14:31 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер обсудили вопросы сотрудничества между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), сообщили 19 октября в пресс-службе главы государства.

В ходе встречи Назарбаев пригласил главу Еврокомиссии принять участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится в декабре 2018 года в Санкт-Петербурге.

Как сообщало ИА REGNUM, 18−19 октября в Брюсселе проходит XII Саммит форума «Азия — Европа». В рамках форма Нурсултан Назарбаев встретился с королем Бельгии Филиппом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Японии Синдзо Абэ и другими лидерами государств.

Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаев встретился с главами Южной Кореи и Японии

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Политическая жизнь Казахстана
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