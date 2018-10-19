Путин и Мирзиёев запустили строительство первой АЭС в Узбекистане

Ташкент, , 14:28 — REGNUM Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев дали старт строительству первой атомной электростанции (АЭС) в Узбекистане. Об этом сообщает агентство Kun.uz.

Отмечается, что лидеры двух стран после приветственных слов положили начало буровым работам для отбора образцов грунта нажатием символической кнопки. Также сообщается, что о готовности к началу работ главам государств доложили гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и заместитель премьер-министра Узбекистана Алишер Султанов.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября в ходе переговоров в Ташкенте президент РФ Владимир Путин и его узбекистанский коллега Шавкат Мирзиёев обсудили вопросы взаимодействия России и Узбекистана в военной сфере.

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