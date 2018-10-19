«Джентрификация»: социальная сегрегация — политика властей Москвы

Михаил Демурин, , 14:28 — REGNUM

Издание «Коммерсантъ» под заголовком «Капитализм не предполагает, что в центре города могут жить пенсионеры» опубликовало то, что иначе как апологетикой социальной сегрегации назвать трудно. Да и не нужно: вещи надо называть своими именами.

К сожалению, высказывания «успешных» молодых людей современной России в этом духе перестают быть редкостью. Вот и специалист по «городской экономике» Елена Короткова спокойно и уверенно рассуждает на тему о том, что вытеснение из центральных районов Москвы большей части их традиционного населения и «постепенное формирование на месте писательских кооперативов поселков, состоящих из дорогих вилл» — это хорошо. Тем более что и называется это красивым иностранным словом «джентрификация».

Кто же такие эти «джентри» в Великобритании? У них — это мелкое и среднее дворянство, сумевшее в XVI—XVII веках приспособиться к развитию капитализма.

А у нас? В части «сумевшее приспособиться» — тут всё соответствует. Но ведь у них-то — дворянство, то есть люди из семей с прежними заслугами перед государством! В случае с современной Россией дело обстоит иначе: заслуженные семьи, заслуженные люди, как правило, в категорию «джентри» не попадают. А из родных районов, родных квартир их и их потомков вытесняют новые «делатели денег».

Я очень хорошо помню Остоженку (Метростроевскую) в 1970-е годы. Это была предельно концентрированная интеллектуальная и культурная среда. Сегодня ей там соответствует только степень концентрированности предельно дорогих квартир и иномарок.

Социальная ориентированность нашего государства в последнее время сильно просела. Коротковой и подобными она воспринимается как препятствие — в данном случае, как препятствие для «выгодной городу джентрификации». Но она, социальная ориентированность, всё ещё худо-бедно присутствует.

Надеюсь, что её хватит на то, чтобы не допустить окончательного вымывания интеллекта и культуры из исторических кварталов столицы и других городов, традиционных дачных и курортных мест. Надеюсь, что учёные, учителя, врачи, писатели, художники, журналисты, военные, инженеры, рабочие, люди с другими созидательными профессиями, да и просто пенсионеры смогут, если захотят, там жить, а не только приезжать туда обслуживать нуворишей.

Впрочем, это не факт. «Развитие города не предполагает, что в его центре могут жить пенсионеры и люди с доходом ниже среднего», — возражает нам специалист по городской экономике. Да у нас сегодня почти все востребованные для гармоничного развития страны профессии не позволяют иметь достойный доход. А так называемый «средний доход» в реальности гораздо «ниже среднего»!

По примеру Берлина Елена Короткова знает, что «обратной стороной джентрификации практически всегда становится рост социального напряжения». Но это ведь где-то там, далеко… А нашему городу «джентрификация» выгодна: стоимость недвижимости повышается, объем собираемых с нее налогов и поступлений в городскую казну растёт, районы «становятся намного спокойнее», из них уходят «маргинальные элементы»…

Читаешь всё это, смотришь вокруг и думаешь: причём тут Берлин? Люди, вы что, забыли, что предыдущая попытка внедрить в России «классическую капиталистическую модель» закончилась 1917 годом?