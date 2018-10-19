Китайская ядерная корпорация CGN осудила санкции США на форуме в ОАЭ

Абу-Даби, , 14:26 — REGNUM Одним из наиболее резонансных событий Международного форума по глобальному ядерному нераспространению и экспортному контролю, проходившему с 15 по 18 октября в Объединённых Арабских Эмиратах, стало заявление китайской корпорации China General Nuclear Power Corporation (CGN) о новой экспортной политике США в отношении Китая. Об этом сообщает издание «Атомная энергия 2.0».

Представитель корпорации выступил с осуждением ограничений, которые ввели США в области поставок в Китай материалов и оборудования для гражданской атомной энергетики.

CGN назвала решения американского правительства «абсолютно неуместными» и заявила о своём праве «защищать свои законны права и интересы». В компании напомнили о своем участии в проекте строительства новых блоков в Великобритании на АЭС «Хинкли Пойнт С», «Сайзвелл» и «Бредуэл» с использованием американского оборудования, подчеркнув, что новые санкции ставят сооружение новых блоков под угрозу срыва.

Международный форум по глобальному ядерному нераспространению и экспортному контролю на четырехдневном семинаре, организованном Федеральным агентством по ядерному регулированию ОАЭ (FANR). Мероприятие проходит раз в несколько лет и объединяет экспертов из разных стран в области контроля за ядерным экспортом.

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