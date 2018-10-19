Премьер Италии высказался против «примата экономики» в политике

Рим, , 14:22 — REGNUM При управлении государством нельзя исходить из исключительного примата экономики, заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте в пятницу, 19 октября, в Брюсселе, передает информагентство Ansa.

Экономика в глобальном пространстве имеет тенденцию к тирании, отметил Конте. Можно продвигать глобализацию, но нужно быть внимательным к ее «искажениям», считает он. Кроме чисто экономических вопросов есть и политические, при управлении государством следует уделять должное внимание темам справедливости и достоинства, добавил премьер.

Заявления Конте прозвучали в контексте споров правительства Италии и властей ЕС о бюджете страны на 2019 год. В правительстве намерены временно нарастить дефицит бюджета ради исполнения социальных обещаний (снижение пенсионного возраста, введение «дохода от гражданства», отмена повышения НДС). Власти ЕС недовольны желанием Италии наращивать дефицит бюджета в условиях высочайшего госдолга страны.

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