Турчинов: на Украине тестируется современная система космической разведки

Киев, , 14:19 — REGNUM Служба внешней разведки Украины (СВРУ) в настоящее время занимается тестированием современной технологии космической разведки, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

В ходе своего выступления на церемонии закладки фундамента здания обновленной СВРУ Турчинов подчеркнул, что «несмотря на агрессию», Украина продолжает реформировать сектор безопасности и обороны, «вводя стандарты НАТО».

«СВРУ уверенно движется в этом направлении, отрабатывается передовая технология космической разведки с использованием наработок отечественных специалистов», — цитирует Турчинова пресс-служба СНБО.

По его словам, на Украине сегодня «отрабатывается передовая технология космической разведки», кроме того, «серьезные шаги сделаны в кибернетической и других составляющих разведывательной деятельности».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября Александр Турчинов посетил флагманы бронетанковой промышленности Украины — Харьковский бронетанковый завод им. Малышева и Харьковское конструкторское бюро машиностроения им. Морозова, где уведомил, что украинская армия должна быть готова к возможным боевым действиям со стороны России.

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