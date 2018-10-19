Папа Римский рассмотрит возможность посещения КНДР

Ватикан, , 14:30 — REGNUM Папа Римский Франциск рассмотрит возможность посещения Северной Кореи при условии, что будут выполнены некоторые требования, сообщает 19 октября Reuters.

Если подобный визит состоится, то он станет знаковым как для всего мира, так и для КНДР, страны, которую обвиняют в серьезном давлении на религию. Прежде понтифики не посещали данную страну.

Напомним, с начала 2018 года Северная Корея демонстрирует свое желание к больше открытости для мира и демонстрации своего миролюбия. Благодаря чему удалось провести встречу не только с лидером Юной Кореи Мун Чжэ Ином, но также и с президентом США Дональдом Трампом.

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