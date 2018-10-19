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Назарбаев: «Международная политика достигла пика напряженности»

Политика

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил Астанинскую площадку для международного диалога по борьбе с терроризмом

Брюссель, 19 октября 2018, 14:25 — REGNUM  В условиях повышенной конфликтности и роста санкционных и торговых войн международная политика достигла пика напряженности, заявил 19 октября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на пленарном заседании сессии XII Саммита форума «Азия — Европа» в Брюсселе. Об этом сообщает агентство «КазТАГ».

Глава государства считает, что мировому сообществу необходимо использовать форум для решения накопившихся вопросов. При этом Назарбаев с сожалением отметил, что в современном мире наблюдается недостаток взаимопонимания.

Текущее политическое и экономическое противостояние Назарбаев сравнил с Карибским кризисом 60-х годов XX века. Президент призвал все страны к диалогу для борьбы с терроризмом и предложил Астанинскую площадку для переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, 18−19 октября в Бельгии проходит XII Саммит форума «Азия — Европа», в котором принимают участие представители 53 стран мира, в том числе 28 европейских государств.

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Политическая жизнь Казахстана
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