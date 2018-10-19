Стало известно, куда трудоустроят экс-главу Хакасии

Абакан, , 14:04 — REGNUM Бывший глава Хакасии Виктор Зимин сообщил о том, что ему поступило предложение занять пост заместителя гендиректора РЖД.

«Я принял предложение (чьё, не уточняется — прим. ред.). Буду заниматься развитием Транссиба. Я же до этого возглавлял дирекцию, так что буду заниматься своим родным любимым делом», — цитируют Зимина «Ведомости».

Издание уточняет, ссылаясь на источники, близкие к администрации президента, что назначение Зимина на высокий пост в РЖД обсуждается, однако «собеседоваться» в компанию он ещё не ездил. В новой должности Зимин будет заниматься развитием госмонополии в Сибири.

«Это очень серьёзный проект с бюджетом около 500 млрд рублей», — подчёркивает источник.

Ещё один источник отметил, что Зимин может получить такой пост, поскольку к нему хорошо относится президент Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, единоросс Виктор Зимин руководил Хакасией с 2009 года. На выборах главы республики 9 сентября он получил 32,42% голосов и проиграл кандидату от КПРФ Валентину Коновалову (44,81%). 23 сентября они должны были побороться за губернаторский пост во втором туре, однако Зимин с выборов снялся.

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Второй тур был перенесён. Вместо Зимина в нём должен был принять участие следующий по числу полученных голосов кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин (11,23%). Но и он с выборов снялся. Аналогичным образом поступил и кандидат от «Партии роста» Александр Мяхар, занявший в первом туре последнее, четвёртое место (6,61%).

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Повторное голосование вновь перенесли, на этот раз на 11 ноября. Имя Коновалова осталось в бюллетене единственным. Коммунист сможет стать губернатором Хакасии, если его поддержат более 50% избирателей, пришедших на выборы.

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Напомним также, осенью 2018 года срок полномочий Виктора Зимина на посту главы Хакасии истёк. 3 октября врио главы региона был назначен Михаил Развожаев. До этого он был замминистра РФ по делам Северного Кавказа. Уточнялось, что Развожаев прибыл в Хакасию, чтобы присмотреть за регионом, в котором продолжаются сложные выборные процессы.

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Тем временем в начале октября Зимин сообщил о том, что переходит на работу в Москву, где будет курировать развитие инфраструктуры Сибири. Какую именно должность он займёт, экс-глава Хакасии тогда не уточнил.

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