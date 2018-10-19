США временно вывели главу Роскосмоса из-под санкций

Вашингтон, , 14:04 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа временно вывела главу российской государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина из-под американских санкций, заявил директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн.

«(Мы) добились его (временного) вывода (из-под санкций) с тем, чтобы он прибыл сюда и встретился с представителями NASA», — заявил в интервью ТАСС Брайденстайн.

Он добавил, что Россия и США давно взаимодействуют в области космоса, и NASA сделает все необходимое для того, чтобы такие отношения постоянно поддерживались.

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Напомним, ранее глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко анонсировал первую встречу Дмитрия Рогозина с директором NASA. Переговоры должны состояться в октябре 2018 года во время запуска пилотируемого корабля «Союз МС-10».

В свою очередь Брайденстайн заявлял, что возникшие из-за антироссийских санкций трудности в отношениях двух космических ведомств удастся разрешить.

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