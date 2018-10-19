РПЦЗ призвала Константинополь покаяться и прекратить беззаконие

Нью-Йорк, США, , 14:04 — REGNUM Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ) объявил о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью до той поры, «славная церковь-сестра» не принесет покаяния. Об этом говорится в опубликованном заявлении синода РПЦЗ.

Также РПЦЗ приостановила служение с архиереями Константинопольского патриархата, и отказалась от работы в епископских ассамблеях, если там присутствуют представители Константинополя.

Синод РПЦЗ признал «невозможность продолжения евхаристического общения с Константинопольской церковью» до тех пор, пока «славная церковь-сестра не принесет покаяния» и не откажется от введения «ложного и чуждого православию» учения о первенстве и всеобъемлющей власти.

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Как сообщало ИА REGNUM, указанные решения РПЦЗ приняла вслед за аналогичными решениями Русской православной церкви (РПЦ), которая пошла на эти меры после того, как Константинополь отправил на Украину двух своих экзархов и заявил, что готовится дать автокефалию Украинской православной церкви (УПЦ).

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