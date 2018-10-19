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Свергнутые власти Йемена обвинили Иран в терроризме

Политика

Добавив, что будут продолжать убивать хуситов

Свергнутые власти Йемена обвинили Иран в терроризме
Цитата из х/ф «12 разгневанных мужчин». Реж. Сидни Люмет. 1957. США
«Виновен!»

Сана, 19 октября 2018, 14:07 — REGNUM  Вице-президент Йемена Али Мохсен Салех обвинил Иран в поддержке терроризма в регионе, сообщает 19 октября Al Arabia.

Политик в первую очередь имел ввиду хуситов, контролирующих большую часть государства, включая столицу Сану. Салех добавил, что при поддержке Саудовской Аравии они и дальше будут уничтожать повстанцев.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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