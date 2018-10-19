Госсовет Чувашии остается без спикера

Чебоксары, , 13:51 — REGNUM Спикер Госсовета Чувашии Валерий Филимонов («Единая Россия») написал заявление о досрочном сложении полномочий. Об этом он заявил сегодня, 19 октября, на сессии парламента. Решение принято в связи с переходом на другую работу. Данный вопрос включили в повестку дня под занавес сессии. Заседание в настоящее время продолжается, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Слухи о том, что в региональном парламенте грядут кадровые перестановки, поползли в сентябре. Они усилились после того, как 21 сентября накануне внеочередной сессии сменился глава фракции «Единая Россия»: Вячеслава Рафинова, который возглавляет комитет по соцполитике, сменила на посту вице-спикер Альбина Егорова. Затем в кулуарах заговорили о том, что свой пост покинет председатель регионального парламента Валерий Филимонов, который также является лидером чувашских единороссов.

Интригу добавила закрытая встреча главы Чувашии Михаила Игнатьева с членами фракции «Единая Россия» в Госсовете, состоявшаяся 16 октября. Официально отмечалось, что обсуждались «текущие вопросы социально-экономического развития Чувашской Республики, а также итоги Единого дня голосования, который прошел 9 сентября». Тогда глава региона заявил о необходимости «продолжить дальнейшую работу над тем, чтобы рейтинг партии не падал, а поднимался, доверие избирателей росло», выступил «с инициативой направить предложения по совершенствованию деятельности партии в руководство «Единой России» и призвал парламентариев «активнее проводить разъяснительную работу на встречах с избирателями» по пенсионной реформе. Сообщалось также, что «темой встречи стали также и вопросы партийной дисциплины».

В публичном пространстве закрытая встреча запомнилась просочившимися слухами о добровольной досрочной отставке спикера Валерия Филимонова. Что подтвердилось сегодня, 19 октября, на очередной сессии.

Филимонов пояснил, что написал заявление о досрочном сложении полномочий в связи с переходом на другую работу, несовместимую с данной должностью. Данный вопрос включён в повестку перед рассмотрением последнего вопроса, депутаты большинством голосов рассмотрят его в качестве заключительного.

Напомним, Валерий Филимонов избран на пост спикера чувашского Госсовета шестого созыва после выборов в парламент в сентябре 2016 года. Тогда его поддержали 40 депутатов, один был против, ещё один воздержался. В декабре 2017 года Филимонов был избран главой чувашского отделения «Единой России».

Ранее Филимонов был депутатом четырёх созывов, до прихода на должность председателя парламента он более 20 лет возглавлял государственное унитарное предприятие «Фармация» минздрава Чувашии.

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