Об условиях мира между Японией и Россией и перемирии в Сирии: Радио REGNUM

Москва, 19 октября 2018, 14:00 — REGNUM
- В Японии повторили условия подписания мирного договора с Россией;
- Что ждёт Франция от саммита по Сирии;
- После трагедии в Керчи в Крыму введён режим ЧС;
- Поиск экипажа разбившегося в Азовском море Л-39 продолжается;
- Глава челябинского облизбиркома может лишиться своего поста.
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