Мирзиёев не исключил полёта на российском корабле космонавта из Узбекистана

Ташкент, , 13:41 — REGNUM Космонавт из Узбекистана может полететь в космос на российском космическом корабле. Такую возможность не исключил президент страны Шавкат Мирзиёев. Об этом глава государства заявил по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

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«Я не исключаю возможность, что в недалеком будущем на российском космическом корабле полетит гражданин Узбекистана», — сказал Мирзиёев.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Узбекистана, в числе подписанных в ходе сегодняшних переговоров документов — совместный проект по созданию Международной радиоастрономической обсерватории «Суффа». Глава государства уточнил, что уже принята «дорожная карта».

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 19 октября, президент РФ Владимир Путин находится в Ташкенте. В Узбекистан глава государства прибыл по приглашению узбекского лидера для обсуждения перспектив дальнейшего стратегического партнерства. Среди подписанных сторонами документов программа экономического сотрудничества на 2019−2024 годы, программа сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере на 2019−2021 годы, соглашение о создании и функционировании филиалов ведущих вузов России в Узбекистане. Также достигнута договорённость о сотрудничестве в текстильной промышленности. В целом в ходе визита было подписано 20 документов по развитию сотрудничества в различных областях.

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