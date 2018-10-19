Рада примет бюджет воюющей страны, а не полицейского государства — депутат

Киев, , 13:41 — REGNUM Депутат от фракции «Народный фронт» Игорь Лапин считает, что принятый Радой в первом чтении законопроект «О бюджете Украины на 2019 год» нельзя назвать бюджетом «полицейского государства». Об этом Лапин заявил 19 октября в кулуарах Рады.

При этом депутат признал, что в 2019 году затраты на содержание министерства внутренних дел будут не меньшими, чем затраты на минобороны Украины.

«Если мы говорим о министерстве внутренних дел, на него затраты не меньше чем на Министерство обороны. Нужно не забывать, что к МВД относятся затраты связанные с пограничными войсками, Национальной гвардией, которая также занимает определенный эшелон обороны, это и затраты на Министерство по чрезвычайным ситуациям. Это манипуляция, что якобы мы делаем полицейское государство», — сказал Лапин.

Он сообщил, что Рада и правительство работают над бюджетом «воюющей страны».

«Затраты на оборону действительно повышаются. Зарплата для военнослужащих повышается не меньше чем на треть. Все это говорит о том, что это бюджет воюющей страны. В то же время я считаю важным, а не популистским сокращение затрат на содержание администрации президента, Верховной Рады, кабинета министров», — добавил Лапин.

Напомним, ранее депутат, сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко заявил, что правительство разработало проект бюджета «полицейского государства». Он потребовал сократить финансирование силовиков и увеличить поддержку социально незащищенных категорий граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября Рада в первом чтении проголосовала за правительственный проект бюджета Украины на 2019 год. Рост доходов сводного бюджета планируется на уровне 1,29 трлн гривен (45,8 млрд долл). Это на 130 млрд больше, чем было в бюджете на 2018 год. В документе на финансирование сектора безопасности и обороны заложено более 5% внутреннего валового продукта.

Кроме того, предусматривается, что курс гривны на конец 2019 года будет составлять 29,4 грн за доллар, рост украинской экономики составит 3% ВВП, инфляция — 7,4%, а государственный долг должен уменьшиться до 52,2% ВВП. При этом предусматривается повышение минимальных зарплат (со 132 до 148 долл) и пенсий.