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Военные Саудовской Аравии убили 20 человек в Йемене

Политика

Агрессия сопровождалась огнем артиллерии

Эр-Рияд, 19 октября 2018, 13:41 — REGNUM  Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, провела операцию против йеменских хуситов, убив 20 человек, сообщает 19 октября Al Arabia.

Агрессор применил минометы и артиллерию при поддержке вертолетов. Были уничтожены значительные материальные и людские ресурсы ополченцев.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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