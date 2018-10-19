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Уволенного куратора орловской промышленности обнаружили на прежнем месте

Политика

О возвращении «грозы» орловской промышленности Геннадия Парахина в правительство региона сообщили местные СМИ, официального подтверждения пока нет

Орел, 19 октября 2018, 13:29 — REGNUM  Геннадий Парахин, уволенный в начале октября с должности главы департамента промышленности Орловской области, вернулся на прежнюю должность. Об этом 19 сентября сообщили местные СМИ.

«Да, Геннадий Павлович находится на своем рабочем месте», — цитируют «Орловские новости» свой источник в правительстве региона.

Как сообщало ИА REGNUM, Геннадий Парахин, отвечавший за развитие промышленности Орловской области с 2015 года, был уволен в начале октября этого года, после избрания губернатором Андрея Клычкова и формирования им новой структуры правительства. Уход Парахина, нужно отметить, мало кого удивил — он был членом команды прежнего губернатора Потомского. Кроме того, за последние годы ситуация в промышленности региона складывалась тяжелая, область неоднократно оказывалась в числе аутсайдеров по ряду показателей.

Добавим, что на сайте правительства региона графа «член Правительства Орловской области — руководитель Департамента промышленности и торговли Орловской области» пока остается пустой.

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