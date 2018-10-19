Петербургскому аэропорту просят оставить название «Пулково» без всяких имён

Санкт-Петербург, , 13:40 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилёв («Единая Россия») просит федеральные и городские власти сохранить исторический топоним «Пулково» в названии аэропорта в Петербурге.

В своем обращении к министру экономического развития РФ Максиму Орешкину и временно исполняющему обязанности губернатора Петербурга Александру Беглову, которое есть в распоряжении ИА REGNUM, парламентарий заявляет об отсутствии каких-либо правовых оснований к изменению названия аэропорта.

Ранее в рамках проекта «Великие имена России», проводимого Общественной палатой, уже прозвучали предложения добавить к названию аэропорта в Петербурге имя Петра Великого, Александра Пушкина, Георгия Жукова, Леонида Говорова и других деятелей отечественной истории.

«Аэропорт «Пулково — такой же бренд Ленинграда-Санкт-Петербурга, как «Зенит» или корюшка. И должен быть сохранен на карте города, — подчеркивает Алексей Цивилёв в своем обращении к чиновникам. — Все лидирующие в голосовании имена — Петра Великого, Пушкина, Ломоносова, Достоевского, Чайковского и Александра Невского уже увековечены в истории и топонимике Петербурга. Аэропорт «Пулково» получил свое название не случайно — это исторический топоним, тесно связанный с территорией, на которой он находится, наименование закреплено и в названиях других объектов в районе».

Депутат напоминает, что возможность переименования географических объектов, к которым также относится аэропорт, строго регламентирована, и в законе нет положений о дополнении существующих названий.

«Никаких юридических оснований для изменения уже существующего названия нет. У нас нет второй воздушной гавани с таким названием, и речь не идет о возвращении исторического имени», — отмечает парламентарий.

Цивилёв аргументированно доказывает, что законных оснований для присвоения дополнительного названия или переименования аэропорта «Пулково» просто не существует.

«Прошу Вас не поддерживать предложения по присвоению дополнительного наименования аэропорту «Пулково» и не допустить утраты исторического топонима», — подчеркивает депутат в своем открытом обращении к Орешкину и Беглову.

Читайте также: В Пулково поддержали идею присвоения аэропорту нового имени, но не Пушкина

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках проекта «Великие имена России» проводится конкурс для присвоения дополнительных имен 45 крупным российским аэропортам. Проект реализуют Общественная палата РФ, Русское географическое общество, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и Общество русской словесности.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге раскритиковали «кампанейщину» по переименованию аэропортов

Аэропорт «Пулково» получил свое нынешнее название 45 лет назад — в 1973 году. До этого гражданский аэродром в Ленинграде назывался «Шоссейная», по названию ближайшей ж.-д. станции.

Читайте ранее в этом сюжете: Ветераны просят дать аэропорту «Пулково» имя маршалов Жукова или Говорова