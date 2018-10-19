Глава МИД Турции отверг сообщения о передаче записи с убийством Хашогги США

Анкара, , 13:33 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна не передавала никакие записи второй стороне по поводу убийства журналиста Саудовской Аравии Джамаля Хашогги, сообщает 19 октября Al Arabia.

«Не может быть и речи о том, что Турция передала какую-либо запись Майку Помпео или любому другому официальному лицу США», — подчеркнул глава турецкого внешнеполитического ведомства.

Напомним, журналист из Саудовской Аравии Джамаль Хашогги проживал в США и писал критические статьи о королевской династии своей страны. Его заманили в консульство королевства в Стамбуле, после чего он пропал.

Предположительно, корреспондента допрашивали с применением физического воздействия, после чего он скончался. Тело его обнаружено не было, по одной из версий его расчленили и незаметно вывезли из дипломатического ведомства.

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