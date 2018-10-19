В Кремле прокомментировали исчезновение саудовского журналиста в Турции

Москва, , 13:21 — REGNUM России не стоит вмешиваться в ситуацию с исчезновением оппозиционного журналиста из Саудовской Аравии Джамаля Хашогги в Турции, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Я не думаю, что нам стоит каким-то образом вмешиваться или обсуждать, или разбирать по косточкам ситуацию с саудовским журналистом», — заявил Песков, выразив надежду, что соответствующее дело будет решено в правовом русле.

Напомним, окончательного подтверждения гибели Хашогги, пропавшего в Стамбуле 2 октября после посещения консульства Саудовской Аравии, пока нет. Рассматривается версия его убийства. В СМИ сообщалось, что журналиста, вероятно, пытали, а затем убили его соотечественники.

Также сообщалось, что турецкая полиция рассматривает версию убийства Хашогги, а поиск останков журналиста ведется в лесах возле Стамбула и на морском побережье.

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