Бывшему вице-премьеру Малайзии Хамиди предъявили обвинение по 45 эпизодам

Куала-Лумпур, , 13:19 — REGNUM Глава партии «Объединенная малайзийская национальная организация» (ОМНО) и бывший вице-премьер Ахмад Захид Хамиди попал под уголовное преследование. Политик стал фигурнатом сразу нескольких уголовных дел. Об этом 19 октября сообщает The Straits Times.

Хамиди обвиняют в 27 эпизодах отмывания денег, 10 эпизодах злоупотребления доверием и восьми эпизодах получения взяток. Сегодня, 19 октября, политик был доставлен из камеры временного содержания национальной Антикоррупционной комиссии в суд Куала-Лумпура. В ходе заседания бывший вице-премьер отказался признать себя виновным и заявил о намерении защищаться в суде по всем пунктам обвинений.

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Бывший премьер-министр Малайзии снова задержан

Суд согласился выпустить политика под залог в 2 млн малайзийских рупий. Половину подозреваемый выплатил 19 октября, вторую половину он должен внести на следующей недели. Также Хамиди попросили сдать паспорт.

Напомним, пост вице-премьера Малайзии Ахмад Захид Хамиди занял в мае 2018 года, сменив в этой должности Наджиба Разака.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля 2018 года в рамках дела о пропаже нескольких миллиардов долларов США из фонда 1Malaysia Development Berhad (1MDB) был арестован бывший премьер-министр страны Наджиб Тун Разак. В августе суд предъявил ему обвинение в отмывании денежных средств — по трём эпизодам о поступлении на счета Разака $10,3 млн. Ранее эту сумму вывели из государственного инвестиционного фонда посредством компании SRC International. Позднее премьера выпустили из-под стражи под залог, а в середине сентября вновь задержали. На этот раз его заподозрили в присвоении 859 млн долларов США.

Добавим, что в начале октября малайзийской комиссией по борьбе с коррупцией была арестована и супруга Разака Росма Мансора. Её обвинили в 17 эпизодах отмывания денег.

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