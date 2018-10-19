Министры обороны стран АСЕАН соберутся в Сингапуре 19-20 октября

Сингапур, , 13:12 — REGNUM Министр обороны Индонезии Рямизард Рякуду примет участие в совещании министров обороны Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Сингапуре, сообщает Antaranews.

На саммите, который состоится 19−20 октября 2018 года министры обсудят вопросы развития двусторонних и многосторонних отношений, региональные проблемы, в частности, ситуацию в Южно-Китайском море, борьбу с терроризмом и со стихийными бедствиями.

Министр обороны Индонезии также планирует провести ряд двусторонних встреч, а именно с США, Сингапуром и Малайзией.

Формат совещания министров обороны стран АСЕАН был сформирован в 2006 году и положил начало сотрудничеству в области обороны и безопасности в Юго-Восточной Азии.

Напомним, существует также расширенная форма сотрудничества в области обороны, в которой участвуют восемь партнеров по диалогу АСЕАН, а именно США, Австралия, Китай, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия, Индия и Россия.

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