В Гамбурге пройдет демонстрация исламских радикалов

Гамбург, Германия, , 12:57 — REGNUM Власти немецкого города Гамбург разрешили проведение демонстрации радикальной турецкой исламской общины Фуркан 20 октября, сообщает портал Journalisten Watch.

Организаторы заявили о 80 участниках мероприятия, в то время как ведомство по охране конституции ФРГ ожидает гораздо большего прибытия людей на демонстрацию. С 2016 года община Фуркан наблюдается секретной службой, поскольку она стремится к созданию глобального халифата, исламской цивилизации.

По словам представителя ведомства, Фуркан близка к идеологии джихадизма и рассматривает западные демократические страны как врага.

Заявку на проведение демонстрации подал салафит, ранее организовывавший раздачу Корана жителям Гамбурга. Фуркан устраивает демонстрацию за освобождение ее духовного лидера Альпарслана Куйтула, который был задержан в начале 2018 года в турецком городе Адана.