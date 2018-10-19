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Место арестованного куратора ФЦП Крыма занял новый чиновник

Политика

Теперь Юрий Гоцанюк будет отвечать за направление, которое курировал Виталий Нахлупин

Симферополь, 19 октября 2018, 12:49 — REGNUM  Правительство Крыма назначило новым куратором реализации ряда федеральных программ республиканского вице-премьера Юрия Гоцанюка. Распоряжение опубликовано на официальном портале Совета министров РК.

«Уполномочить заместителя председателя Совета министров РК Гоцанюка Юрия Михайловича подписывать от имени Совета министров Республики Крым соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета, связанные с реализацией федеральных программ и государственных программ Республики Крым в сферах развития экономики, промышленности, транспорта, спорта», — сказано в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в Москве задержали крымского вице-премьера Виталия Нахлупина. По решению Басманного суда Москвы чиновника заключили под стражу на два месяца.

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ФЦП «Развитие Республики Крым и Севастополя»
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