Место арестованного куратора ФЦП Крыма занял новый чиновник

Симферополь, , 12:49 — REGNUM Правительство Крыма назначило новым куратором реализации ряда федеральных программ республиканского вице-премьера Юрия Гоцанюка. Распоряжение опубликовано на официальном портале Совета министров РК.

«Уполномочить заместителя председателя Совета министров РК Гоцанюка Юрия Михайловича подписывать от имени Совета министров Республики Крым соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета, связанные с реализацией федеральных программ и государственных программ Республики Крым в сферах развития экономики, промышленности, транспорта, спорта», — сказано в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в Москве задержали крымского вице-премьера Виталия Нахлупина. По решению Басманного суда Москвы чиновника заключили под стражу на два месяца.