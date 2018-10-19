Верховная рада предложила вести реестр уголовных дел по убийствам в Крыму

Киев, , 12:58 — REGNUM Украина должна вести реестр уголовных дел по убийствам в российском Крыму и Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР), заявила первый заместитель спикера Верховной рады Ирина Геращенко, сообщает 19 октября УНИАН.

По ее словам, МВД Украины не завело уголовное дело по убийству главы ДНР Александра Захарченко. А в Керчи были убитые дети, заявила Геращенко, и по относительно их убийства тоже должны быть уголовные дела. Вице-спикер уверена, что Украина должна создать соответствующий реестр уголовных дел, чтобы потом с ними обращаться в международные суды.

Напомним, ранее в ДНР заявляли, что высока вероятность причастности Украины к убийству Захарченко.