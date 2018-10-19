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Барнье: ирландский вопрос может привести к провалу соглашения по Brexit

Политика

По мнению политика, успех соглашения напрямую связан со способностью сторон найти компромисс по ирландскому вопросу

Барнье: ирландский вопрос может привести к провалу соглашения по Brexit
Иван Шилов © ИА REGNUM
Выход Великобритании из Евросоюза

Брюссель, 19 октября 2018, 12:44 — REGNUM  Главный переговорщик Евросоюза по выходу Великобритании из ЕС Мишель Барнье заявил, что разногласия по поводу границы с Великобританией могут привести к провалу переговорного процесса, сообщает 19 октября Associated Press.

По мнению политика, успех соглашения напрямую связан со способностью сторон найти компромисс по ирландскому вопросу. Отсутствие границы между Ирландией и Великобританией является условием мира и стабильности на острове, считает Барнье.

Напомним, в конце марта 2019 года Великобритания покинет Евросоюз, однако Ирландия останется в содружестве. Так как данное государство имеет единственную сухопутную границу с Соединенным Королевством, то вопрос свободного передвижения через нее является крайне важным.

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Выход Великобритании из Евросоюза
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