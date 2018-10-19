Информационное пространство Союзного государства: пыль, оковы и перспективы

Георгий Шкловский, , 14:48 — REGNUM

Выступая 12 октября на V форуме регионов Белоруссии и России, председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко отметила, что«перспективным направлением взаимодействия регионов России и Белоруссии является развитие цифровой экономики и формирование единого информационного пространства». Зал аплодировал, участники форума обсуждали мудрость спикера и своевременность постановки вопроса, а СМИ тиражировали цитату.

Такое пространство уже существует, утверждала в декабре 2016 года министр информации Белоруссии Лилия Ананич, обосновывая репрессии в отношении белорусских пророссийских публицистов. Ещё ранее, в мае 2016 года план создания общего информационного пространства Белоруссии и России на 2016−2020 годы выносился на рассмотрение Совмина Союзного государства и Ананич заявляла, что «единое информационное пространство благодаря новым информационным технологиям уже существует».

»Лилия Ананич пояснила, что под этим планом подразумеваются не только наработки СМИ, союзные проекты, но и сложившиеся отношения органов государственной власти, министерств информации, связи и массовых коммуникаций», — информировал Национальный центр правовой информации РБ.

Действительно, такой документ был подписан: 12 мая Совет министров Союзного государства Белоруссии и России принял постановление № 21 «О Плане мероприятий по созданию общего информационного пространства Союзного государства на 2016−2020 годы». Подпись под документом поставил председатель Союзного Совмина Дмитрий Медведев.

В это же время, 11−14 мая 2016 года, в Минске проходил ХI Белорусский международный медиафорум «Партнерство во имя будущего». Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, комментируя журналистам принятие плана, заявил, что общее информпространство в рамках белорусско-российского объединения уже создано. При этом он отметил: «Документ носит рамочный характер, стороны должны работать над тем, как насыщать это общее пространство».

Однако уже в июне 2016 года на III Форуме регионов Белоруссии и России в Минске среди принципиально важных задач союзного строительства Александр Лукашенко указал на создание единого информационного пространства. Иначе говоря, руководитель одной из частей Союзного государства не воспринял ту бюрократическую пыль, которую ему пыталась пустить в глаза министр информации Белоруссии.

На самом деле права была Матвиенко, и факты свидетельствуют в её пользу. За почти два десятилетия интеграции единого информационного пространства Союзного государства так и не было создано. Свидетельством тому стало позорное «дело пророссийских публицистов» и откровенная ложь, которую Ананич распространяла как в отношении брошенных за решётку белорусских авторов российских изданий, так и российских изданий, и государственных органов РФ, в частности — Роскомнадзора, что вскрылось в Мингорсуде во время уголовного процесса над публицистами.

К постановлению Совмина СГ № 21 от 12 мая прилагался план мероприятий, который, как показала практика, не выполнялся. Он и не мог выполняться в ситуации, когда власти Белоруссии развернули настоящую войну против инакомыслия, подавляя любые критические мнения и лицемерно заявляя о том, что в республике нет политзаключённых и со свободой слова всё в порядке. Однако эти заявления ничего не стоили перед фактами, которыми оперировали СПЧ ООН, Европарламент и другие международные организации.

Пытаясь улучшить имидж официального Минска, 12 сентября на открытии XIII Белорусского международного медиафорума нынешний министр информации Белоруссии Александр Карлюкевич заявил, что журналистов хотя и обвиняют в попытках манипуляции общественным сознанием, но на самом деле они просто «ищут правду». До этого Карлюкевич, бывший замом у Ананич, не давал поводов заподозрить себя в столь либеральных взглядах.

Затем Европарламент в резолюции от 3 октября отметил, что «власти Белоруссии должны прекратить преследование и задержание журналистов». В индексе свободы прессы, составленном организацией «Репортеры без границ», Белоруссия по итогам 2017 года заняла 155-е место из 180 стран, отметили европарламентарии. Реакция официального Минска была предсказуемой.

«Нынешняя резолюция — это очередной искусственный набор штампов, которые не учитывают ни объективной реальности, ни опыта принятия аналогичных опусов в прошлом, — заявил 5 октября начальник пресс-службы МИД РБ Анатолий Глаз. — Рекомендуем евродепутатам сменить затертую пластинку, так как в диалоге Беларуси с евроинститутами уже давно присутствуют новые мелодии».

Мутным глазом ведомство Владимира Макея рассмотрело «новые мелодии» там, где их нет. Пресловутые евроинституты не изменили своих оценок состояния прав человека в Белоруссии. Взгляд авторитетных международных организаций на белорусские реалии остался по-прежнему критическим. В разгар очередного антижурналистского уголовного «дела БелТА» по этому поводу дипломатично, но вполне ясно высказались верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Федерика Могерини, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Гарлем Дезир, официальный представитель генсека Совета Европы Даниэль Хёльтген, руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии международной организации «Репортёры без границ» Йоханн Бир и многие другие.

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По факту в Белоруссии создано несколько информационных пространств, сосуществующих в параллельных реальностях. Давно и обоснованно поставлена цель создать общее, единое информационное пространство Союзного государства Белоруссии и России. Создать его в условиях жестоких политических репрессий невозможно. Поэтому базовым принципом должно стать соблюдение властями Белоруссии взятых ими на себя обязательств как перед согражданами в рамках Конституции, так и перед Россией в рамках двусторонних договорённостей и даже решений Совмина Союзного государства.

Ещё одним важным базовым условием создания общего информационного пространства Союзного государства должно стать снятие ограничений на свободный доступ к информации в Белоруссии. Власти союзной республики должны проделать большую домашнюю работу — начиная от процедуры обязательной аккредитации российских журналистов в МИД (с немотивированными отказами) и до монополии госСМИ на официоз (что вскрыло «дело БелТА»). Судя по изменениям и дополнениям в белорусский закон о СМИ, чиновники не заинтересованы убирать административные рогатки, скорее даже заинтересованы в обратном.

«Я призываю белорусские власти тщательно пересмотреть закон и привести его в соответствие с международными стандартами и обязательствами ОБСЕ в отношении свободы выражения мнений и свободы средств массовой информации», — призывал 18 июня представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Гарлем Дезир.

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Создание общего информационного пространства Союзного государства невозможно без гармонизации законодательств Белоруссии и России. Договор о создании Союзного государства официальный Минск выполнять не желает, обвиняя в том же самом Москву. Действительно, от Кремля зависит, будет ли договор реализован и станет ли формально существующее СГ реальным государством. Пока договор не исполнен и не создан союзный парламент, способный принимать союзные законы, гармонизация законодательств выглядит логично.

На национальном уровне необходимо пересмотреть подходы к освещению событий в другой части Союзного государства. Если российские СМИ льют елей, сообщая о Белоруссии, — и многие уже открыто говорят, почему так, то белорусские СМИ — наоборот, предпочитают информировать о российских реалиях в духе «или плохое, или ничего». Причём такой подход стал основополагающим не только для прозападной националистической прессы, доминирующей в информационном пространстве Белоруссии, но и для белорусской государственной прессы — от правительственных газет до Белтелерадиокомпании. С такими подходами не то что единое информационное пространство не построишь, но и самого себя не узнаешь в отражении СМИ другой части как бы союзного как бы государства.

Много и по делу говорится о качестве журналистики. Общим местом стало обсуждение посещаемости и адекватности реалиям СМИ, финансируемых из бюджета Союзного государства. Тем не менее за многолетнюю растрату бюджетных средств никто не ответил. Повышение ответственности в смысле спроса с чиновников, с реальными санкциями — ещё одно условие, без которого заявленная цель создания общего информационного пространства Союзного государства не будет достигнута.

Создание Союзного государства Белоруссии и России не должно сводиться только лишь к экономике. Однако даже в экономических отношениях между Минском и Москвой постоянно «искрит», как выражался бывший посол России в Белоруссии Александр Суриков, успешно заваливший информационную работу в союзной республике и оставивший президентскому спецпредставителю Михаилу Бабичу эдакое пепелище с евроремонтом. Свободная, без опаски репрессий артикуляция насущных проблем союзного строительства необходима как воздух. Иначе попросту невозможно найти решения наших общих проблем. Для этого и необходимо создание общего информационного пространства.