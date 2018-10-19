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Золотов прокомментировал очередной ролик Навального

Политика

Глава Росгвардии подчеркнул, что не намерен участвовать в дебатах с Навальным, поскольку вызывал последнего на спортивный поединок

Ташкент, 19 октября 2018, 12:32 — REGNUM  Директор Федеральной службы войск национальной гвардии России (Росгвардия) Виктор Золотов подчеркнул, что намерен посмотреть очередное видеообращение блогера Алексея Навального в его адрес после того, как вернется в Москву. Об этом глава ведомства сообщил журналистам в Ташкенте, куда прилетел вместе с президентом РФ Владимиром Путиным.

Также Золотов подчеркнул, что не намерен участвовать в дебатах с Навальным, поскольку вызывал последнего на спортивный поединок.

«Я его приглашал на другое, поэтому мы с ним не сходимся», — подчеркнул руководитель силового ведомства.

Золотов сообщил, что позже решит, в каком формате он ответит блогеру.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник главы Росгвардии Валерий Грибакин подчеркнул, что в ведомстве считают, что ответ блогера Алексея Навального на вызов на дуэль, который ему бросил Виктор Золотов, является кощунством в ситуации, когда страна скорбит по погибшим в Керчи.

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