Франция: Саммит по Сирии поможет предотвратить гуманитарную катастрофу

Париж, , 12:29 — REGNUM Саммит в Стамбуле по Сирии поспособствует предотвращению гуманитарной катастрофы в сирийской провинции Идлиб, заявили 19 октября в администрации президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает британское агентство Reuters.

Участие в саммите в Стамбуле, который состоится 27 октября, примут представители Турции, Франции, ФРГ и России. В Елисейском дворце подчеркнули, что надеются на сохранение режима прекращения огня в провинции Идлиб для предотвращения очередного потока беженцев, а также для создания условий для мирных переговоров.

Напомним, военная операция сирийской армии по освобождению провинции Идлиб от боевиков незаконных вооруженных формирований была остановлена по настоянию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По договоренности с ним был определен порядок урегулирования ситуации в этом районе Сирии.