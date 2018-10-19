Киев не введет ответственность за проезд по Керченскому мосту — эксперт

Киев, , 12:22 — REGNUM Мнения украинских экспертов разделились относительно эффективности криминализации незаконного пересечения границы Украины.

В частности политический эксперт Владимир Чемериз считает, что ввод криминальной ответственности вряд ли отразится на ситуации с безопасностью, поскольку силовикам сложно взять под контроль весь участок границы между Украиной и Россией.

«Если поставлена задача контролировать пересечение границы, то этот закон ничем не поможет. Будут переходить, потому что все не смогут контролировать. Это была инициатива БПП. Все инициативы БПП и президента направлены на консолидацию правого электората. Они показывают борьбу, запреты и т.д.», — сказал Чемериз 19 октября в эфире телеканала NewsOne.

Кроме того, юрист-международник Виталий Власюк опроверг возможность криминального преследования граждан России, которые будут въезжать в Крым через Керченский мост. При этом он считает, что криминализация ответственности за незаконное пересечение украинской границы заставит людей действовать осторожнее.

«Как юрист я к этому отношусь нейтрально. Это право каждого государства вводить или не вводить подобные правила… Понимание того как работает наказание должно помочь, поскольку люди будут больше думать и действовать осторожнее при пересечении границы с Украиной, лучше готовить документы», — добавил Власюк.

Как сообщалось, 18 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом изменения в законодательство, которые криминализируют незаконное пересечение государственной границы Украины.

Согласно изменениям в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы, пересечение госграницы для нанесения вреда интересам государства или лицом, которому запрещен въезд на территорию Украины, представителями силовых органов государства-агрессора любым путем вне пункта пропуска будут караться лишением свободы на срок до 3 лет.

За повторное незаконное пересечение украинской границы или если его совершит группа лиц предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 3 до 5 лет. Если незаконное пересечение границы будет сопровождаться насилием или применением оружия, злоумышленников ждет наказание в виде лишения свободы от 5 до 8 лет.

Напомним, в мае 2018 года украинские пограничники не пустили на территорию Украины двух граждан России, которые прилетели в Киев рейсами из Минска и Тбилиси. Один из них незаконно посещал Крым, второй является представителем канала «Россия».