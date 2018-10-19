В Ростове-на-Дону откроют генконсульство Узбекистана – губернатор

Ташкент, , 12:21 — REGNUM В Ростове-на-Дону появится генеральное консульство Республики Узбекистан. Об этом в ходе делового завтрака, прошедшего в рамках российско-узбекского форума межрегионального сотрудничества, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, возглавивший донскую делегацию на мероприятии.

«Уверен, у нас большие перспективы для взаимовыгодного сотрудничества и в текстильной отрасли. А в ближайшем будущем мы ждем открытия в Ростове генконсульства Республики Узбекистан — такое решение уже принято на федеральном уровне», — отметил Голубев.

Глава региона обратил внимание участников делового завтрака на то, что за год внешнеторговый оборот Ростовской области и Узбекистана вырос почти вдвое, превысив 163 млн долларов США. Активно взаимодействует с узбекскими партнерами один из флагманов донского производства — завод «Ростсельмаш». Предприятие поставило десятки зерноуборочных комбайнов, машинокомплектов комбайнов и тракторов.

Стоит отметить, что в начале октября Ростовскую область посетила делегация Республики Узбекистан под руководством заместителя Хокима (Губернатора) Джизакской области Улугбека Эгамова.

«Приоритетными отраслями для инвестиций являются сельское хозяйство, производство стройматериалов, химическая промышленность, фармацевтика, туризм и частные образовательные учреждения. В области действуют льготы и преференции для инвесторов», — подчеркнул Эгамов.

В сентября текущего года узбекская сторона обсудила на Дону организационные вопросы, связанные с размещением генерального консульства республики в областном центре.