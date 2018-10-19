Экс-глава Хакасии Зимин рассказал о назначении на новую должность

Москва, , 12:18 — REGNUM Бывший губернатор Хакасии Виктор Зимин займет должность заместителя генерального директора «РЖД», об этом он заявил 19 октября ТАСС.

«Я дал свое согласие (на назначение), документы отправил», — сказал Зимин.

Напомним, Виктор Зимин руководит Хакасией с 2009 года, 9 сентября он проиграл губернаторские выборы кандидату от КПРФ Валентину Коновалову. Но так как оба кандидата набрали мене 50% голосов, в регионе 23 сентября должен был состояться второй тур выборов, однако Зимин с выборов снялся.

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Хакасии 37-летнего Михаила Развожаева. До этого, с октября 2014 года, он являлся заместителем министра РФ по делам Северного Кавказа.

Читайте также: В избиркоме дали разъяснения по поводу второго тура выборов главы Хакасии