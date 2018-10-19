Саммит по Сирии: Эрдоган, Путин, Макрон, Меркель соберутся в Стамбуле

Стамбул, Турция, , 12:21 — REGNUM Лидеры Турции, России, Франции и Германии соберутся в Стамбуле 27 октября, чтобы обсудить ситуацию в Сирии, сообщает Le Figaro.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Российской Федерации Владимир Путин, глава Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель встретятся в Стамбуле, чтобы обсудить ситуацию в Идлебе и политические шаги, которые, как ожидается, приведут к урегулированию конфликта, разразившегося в 2011 году.

Напомним, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, чтоРоссия — важный фактор урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, очень важно французско-российское влияние на ситуацию.