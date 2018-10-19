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Саммит по Сирии: Эрдоган, Путин, Макрон, Меркель соберутся в Стамбуле

Политика

Страны соберутся в Турции, чтобы обсудить ситуацию в Сирии

Стамбул, Турция, 19 октября 2018, 12:21 — REGNUM  Лидеры Турции, России, Франции и Германии соберутся в Стамбуле 27 октября, чтобы обсудить ситуацию в Сирии, сообщает Le Figaro.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Российской Федерации Владимир Путин, глава Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель встретятся в Стамбуле, чтобы обсудить ситуацию в Идлебе и политические шаги, которые, как ожидается, приведут к урегулированию конфликта, разразившегося в 2011 году.

Напомним, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, чтоРоссия — важный фактор урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, очень важно французско-российское влияние на ситуацию.

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Политическая жизнь Франции
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