Супруга пропавшего экс-главы Интерпола опасается за его жизнь

Париж, , 12:18 — REGNUM Супруга бывшего президента Интерпола Мэн Хунвэя, который пропал в конце сентября после поездки в Китай, Грейс Мэн до сих пор не получила никаких новостей от мужа. Об этом она заявила в интервью британской телерадиокорпорации BBC.

Читайте также: Главу Интерпола подозревают в нарушении закона

Интерпол отказался комментировать информацию об аресте своего президента

Также женщина высказала опасения по поводу за жизнь своего супруга.

«Я не уверена, что он жив», — сказала Грейс Мэн.

Также она призналась, что в её адрес поступают угрозы по телефону. Мэн предполагает, что её преследуют по политическим мотивам.

Ранее по теме: В Китае пропал президент Интерпола — началось расследование

Как сообщало ИА REGNUM, президент Интерпола Мэн Хунвэй пропал в Китае 29 сентября. Неделю спустя газета South China Morning Post опубликовала информацию, что глава организации арестован властями КНР. Позднее в центральной комиссии Компартии Китая по проверке дисциплины сообщили, что власти Китая подозревают Мэн Хунвэя в нарушении закона страны. В отношении него начато расследование.

Добавим, что 7 октября на официальном сайте Интерпола было опубликовано сообщение об отставке Мэна Хунвэя с поста главы организации.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Интерпола Хунвэй ушел в отставку