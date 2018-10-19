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Бизнес-форум Евразийского союза в Тбилиси встретили акцией протеста

Политика

Активисты прозападных НПО называют Россию «оккупантом» и призывают грузинские власти вести переговоры об инвестициях со странами ЕС

Тбилиси, 19 октября 2018, 12:16 — REGNUM  Бизнес-форум Евразийского экономического союза, который проходит 19 октября в Тбилиси, представители прозападных НПО встретили акцией протеста. Акция началась с утра, до открытия форума, у гостиницы «Старый Тбилиси» в районе «Авлабари». Ее участники пришли на акцию с плакатами антироссийского содержания. Движение, организованное в преддверии этого форума, также носит название «Россия — оккупант».

Юноши и девушки в беретах цвета хаки и с плакатами, на которых изображены запятнанные кровью руки, повторяли заученные фразы о том, что «Евразийский союз» — носитель и проводник советской идеологии и что с ним иметь дело не следует.

«Нас тянут назад, в СССР, но мы туда не вернемся», — заявила одна из активисток движения «Россия — оккупант».

После основания Евразийского экономического союза инициированное этим объединением мероприятие проводится в Грузии впервые. В бизнес-форуме принимают участие представители малого и среднего бизнеса из России, Армении, Казахстана и Грузии. С грузинской стороны организатором мероприятия выступила Ассоциация работодателей Грузии. Целью мероприятия называются привлечение в Грузию новых инвестиций, поиски новых рынков для сбыта грузинской продукции. По мнению грузинской стороны, Грузия интересна для стран ЕвразЭС еще и тем, что открывает им выход на рынок Евросоюза.

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Евроинтеграция Грузии
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