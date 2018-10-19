Назарбаев встретился с главами Южной Кореи и Японии

Брюссель, , 12:02 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился на полях форума «Азия — Европа» (АСЕМ) с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, сообщили 19 октября в пресс-службе главы государства.

Назарбаев также встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. В ходе переговоров стороны обсудили наиболее актуальные вопросы международной повестки дня и урегулирование ситуации на Корейском полуострове.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Брюссель для участия в работе форума «Азия Европа». В рамках поездки глава государства встретился в президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

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