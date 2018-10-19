Никонов: США создали образ всемогущей России

Москва, , 11:51 — REGNUM Демонизируя Россию, США создали в мире образ всемогущей России, считает депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

«Соединенные Штаты, демонизируя нашу страну и приписывая ей всевозможные грехи, уже создали в мире образ всемогущей России. России, которая способна делать все, что угодно: менять международную ситуацию, менять американского президента», — написал парламентарий в соцсети.

Сами США в этой ситуации выглядят бумажным тигром, и это серьезный удар по американскому престижу, уверен депутат Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что администрация Штатов «каждые месяц-два» будет вводить новые антироссийские санкции.