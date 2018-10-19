Пятница, 19 Октября 2018 года
12:22:37 МСК

Никонов: США создали образ всемогущей России

Политика

«Сами США в этой ситуации выглядят бумажным тигром»

Москва, 19 октября 2018, 11:51 — REGNUM  Демонизируя Россию, США создали в мире образ всемогущей России, считает депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

«Соединенные Штаты, демонизируя нашу страну и приписывая ей всевозможные грехи, уже создали в мире образ всемогущей России. России, которая способна делать все, что угодно: менять международную ситуацию, менять американского президента», — написал парламентарий в соцсети.

Сами США в этой ситуации выглядят бумажным тигром, и это серьезный удар по американскому престижу, уверен депутат Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что администрация Штатов «каждые месяц-два» будет вводить новые антироссийские санкции.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Российско-американские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить